McDonald’s Abrantes celebra cinco anos ao serviço da comunidade

O Restaurante McDonald’s Abrantes completa cinco anos ao serviço da população e de quem visita a cidade, devendo o seu contínuo crescimento e sucesso, aos seus clientes e ao trabalho exemplar das suas equipas, segundo refere o Franquiado, Pedro Catarino.

“A abertura do restaurante McDonald’s Abrantes marcou o início de um caminho de sucessos e é um orgulho poder celebrar estes 5 anos. Este aniversário é uma prova do nosso compromisso com a excelência no atendimento, o desenvolvimento dos nossos colaboradores e o envolvimento com a comunidade local.”, sublinha.

Localizado na freguesia de Alferrarede, na Av. António Farinha Pereira, o restaurante McDonald’s de Abrantes conta com os serviços McDrive e McCafé, duas esplanadas no exterior num total de 92 lugares e uma sala com 116 lugares, para além de um parque de estacionamento privado com 28 lugares de estacionamento.

O McDonald’s Abrantes, que se tornou um ponto de referência na região, continuará a sua missão de proporcionar momentos únicos e refeições saborosas aos seus consumidores, como tem feito ao longo destes últimos 5 anos.

Com mais de 11.000 colaboradores, a McDonald’s Portugal conta actualmente com 213 restaurantes, no Continente e Ilhas, mais de 90% dos quais são geridos por empresários locais, os franquiados.