Banda UHF na Semana de Arte Cultura e Desporto do Couço

A 39ª edição da Semana de Arte Cultura e Desporto do Couço, concelho de Coruche, vai decorrer de 5 a 13 de Julho, organizada pela junta de freguesia, câmara municipal e associações locais.

O programa é diversificado e inclui música, folclore, exposições, desporto e actividades para toda a família. A cantora Rebeca, os fadistas António Pinto Basto e Rita Ramalho, são alguns dos destaques. No penúltimo dia 12 de Julho actuam os UHF.

Ao longo da edição decorrerão ainda actividades desportivas como o Couço Futsal Cup 2025, Columbofilia, Chinquilho e haverá insufláveis para as crianças. No domingo, dia 13, decorre a prova Extreme Trial 4×4, para os amantes de desporto motorizado.