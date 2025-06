Chouto volta a celebrar as suas raízes com a Feira de S. Pedro e do Chocalho

Organizada pela União de Freguesias de Parreira e Chouto, com o apoio de colectividades e população, decorre nos dias 27, 28 e 29 de Junho (dia de S. Pedro), mais uma edição da emblemática Feira de S. Pedro e do Chocalho. O evento, que é uma referência regional, junta tradições, cultura, gastronomia e artesanato, num fim-de-semana dedicado à identidade rural da freguesia. Para o presidente da Junta, Bruno Oliveira, a actual importância do certame remete para a preservação das tradições.

“Esta feira é muito mais do que um evento anual. É um reencontro com as nossas raízes, um espaço onde a comunidade se reúne para celebrar o que nos une e mostrar aquilo que temos de mais autêntico”, afirmou.

A edição de 2025 contará com a habitual mostra de artesanato local, exposições, palestras, animação musical, tasquinhas e várias iniciativas pensadas para famílias e visitantes de todas as idades.

“Queremos atrair mais visitantes, dinamizar o comércio local e dar palco às nossas associações. A feira é uma montra viva da nossa freguesia, e esperamos que este ano seja ainda mais participada, com momentos de convívio, cultura e orgulho naquilo que somos”, acrescenta o autarca.

A Feira de S. Pedro e do Chocalho, que remonta a tempos muito antigos, durava inicialmente dois dias, apanhando sempre o dia de S. Pedro e o seguinte, e ali se vendia de tudo, desde alfaias, loiças, roupas, porcos e outros animais, para além de campainhas e chocalhos”.

No coração da charneca, onde as distâncias são grandes, a feira sempre foi o grande acontecimento do ano em que se aproveitava para “vender e comprar, conviver e festejar para divertir e informar”.O largo onde a feira se realizava era um campo de oliveiras e ali se juntavam vendedores e camponeses, negociantes de gado, quinquilheiros, pastores, maiorais, capatazes, comerciantes e malabaristas.