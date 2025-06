Ourém recebeu a cerimónia de distinção das Empresas Gazela

A distinção das Empresas Gazela 2024 decorreu no Teatro Municipal de Ourém, com a presença da presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro, do presidente da câmara, Luís Albuquerque e do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado.

Na cerimónia foram distinguidas 181 empresas, aumentando assim face a 2023 de 135 para 181 empresas. O município de Leiria destacou-se com mais empresas Gazela (23), seguido por Coimbra e Ourém (14 empresas cada), Aveiro e Torres Vedras (10 empresas cada) , Águeda (7 empresas), Figueira da Foz e Viseu (6 empresas cada) e Caldas da Rainha e Ílhavo (5 empresas cada).