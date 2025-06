Artes e ofícios do Alentejo e do Ribatejo na Feira Internacional de Artesanato

Os bonecos de Estremoz, as flores em papel de Campo Maior e as cestas em junco de Santarém são algumas das muitas artes e ofícios que estarão a representar o Alentejo e o Ribatejo na Feira Internacional de Artesanato de Lisboa (FIA), de 28 de Junho a 6 de Julho, na FIL (Parque das Nações), no stand da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo. Os visitantes da edição deste ano terão a oportunidade de conhecer as tradições de artesanato de cada destino e, diariamente, poderão assistir, ao vivo, ao trabalho dos artesãos locais. Aos sábados, o stand ficará ainda mais animado, com as várias actuações dos grupos de Cante Alentejano.