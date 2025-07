Roques apresenta novos semirreboques para cargas especiais

Empresa de Santarém firmou uma parceria com a marca Nooteboom, reconhecida internacionalmente pela qualidade e inovação

A Roques Comércio de Veículos e Serviços S.A. tem uma nova parceria com a marca Nooteboom, reconhecida internacionalmente pela qualidade e inovação, sendo uma referência no desenvolvimento de semirreboques para transporte de cargas especiais. “Esta parceria permite-nos colocar ao seu dispor uma gama de produtos fiáveis, seguros e tecnologicamente avançados, capazes de responder aos desafios mais exigentes do sector”, refere a empresa sedeada em Santarém.

Entre esta sexta-feira e domingo a Roques Comércio de Veículos e Serviços está presentes na 8ª Edição do Salão Nacional do Transporte onde vai ter em exposição vários veículos. No certame será apresentado um porta-máquinas de três eixos desta nova parceria onde poderá comprovar a altíssima qualidade destes veículos.

Esta nova etapa na sua missão de oferecer soluções de transporte de excelência leva a empresa a reforçar o compromisso em fornecer aos clientes não apenas equipamentos de topo, mas também um serviço de proximidade, confiança e assistência técnica especializada.

Para saber mais sobre as soluções disponíveis Roques Comércio de Veículos e Serviços a empresa espera o seu contacto para agendar uma reunião com a equipa comercial.