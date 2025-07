Politécnico de Tomar firma parceria com o BIKiNNOV para inovação e investigação

Assinatura do protocolo nas instalações do BIKiNNOV. Foto Facebook BIKiNNOV

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) assinou um protocolo de cooperação com o BIKiNNOV – Bije Value Innovation Center – Associacion, reforçando a ligação entre o ensino e a inovação tecnológica, incentivando a investigação aplicada e a qualificação de novos talentos. A assinatura do compromisso decorreu nas instalações do BIKiNNOV, em Águeda, contando com a presença da vice-presidente do IPT, Natércia Santos, e do director executivo do BIKiNNOV, Gil Nadais.

A parceria visa incentivar o contacto dos estudantes com a investigação de ponta, actividades laboratoriais, workshops e trabalho de campo, criando ainda oportunidades de formação especializada. O acordo prevê ainda que o BIKiNNOV passe a integrar o Conselho Eco-Escolas do Instituto Politécnico de Tomar (IPT) enquanto órgão consultivo, juntando-se a um conjunto de instituições e empresas tecnológicas e sociais que colaboram na promoção da sustentabilidade no ensino superior.