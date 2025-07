Adjudicada remodelação e ampliação do Centro Escolar Santa Maria em Torres Novas

O executivo municipal da Câmara de Torres Novas aprovou, em reunião privada de 18 de Junho, a minuta de contrato e adjudicação da empreitada «Centro Escolar de Santa Maria - Remodelação e ampliação da Escola Básica EB1 e Jardim de Infância (JI) - Fase 2» à empresa Tecnorém - Engenharia e Construções, S.A., pelo valor de 4,2 milhões de euros (mais IVA) e com um prazo de execução de 550 dias. A segunda fase de intervenção no Centro Escolar de Santa Maria tem financiamento a 85% pelo programa PT2030 (ITI), e inclui os trabalhos de remodelação e ampliação do jardim-de-infância; construção de um novo pavilhão desportivo; construção dos alpendres de ligação entre edifícios e a definição dos arranjos exteriores que incluem o campo de jogos exterior, o parque infantil, a horta biológica e os percursos pedonais, áreas ajardinadas e colmatação da vedação do perímetro exterior da escola.

No que diz respeito ao JI, encontra-se previsto o reaproveitamento da estrutura de suporte do edifício existente e demolição dos restantes elementos, infraestruturas e revestimentos, de modo a permitir a implementação dos novos sistemas construtivos que garantam o cumprimento dos objectivos da intervenção. Estão ainda previstos trabalhos nas áreas complementares e de apoio, arranjos exteriores e construção de um novo pavilhão desportivo, em três níveis.