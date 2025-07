Alunos de Salvaterra de Magos entre os 10 finalistas do Prémio FAQtos 2025

O distrito de Santarém apurou-se para discutir a final do Prémio FAQtos 2025, uma iniciativa do INOV-INESC e do Instituto Superior Técnico (IST), apoiada pelo Ministério da Educação (através da Direcção-Geral da Educação) que se vai realizar a 5 de Julho, no Centro de Congressos do IST, no âmbito do FAQtos, o projecto português que informa o público sobre os impactos da radiação electromagnética emitida por sistemas de comunicações móveis na saúde e no ambiente. Cinco alunos da Escola Profissional de Salvaterra de Magos formaram a equipa EPSWater e irão defender em palco um projecto com o mesmo nome, que pretende contribuir para a preservação da qualidade da água dos rios através da recolha de dados in loco por uma embarcação de superfície, autónoma e sustentável, que integra sensores para medir o valor de pH, a temperatura, a turbidez, a salinidade e a condutividade da água.

Até atingirem a final desta que é a 12ª edição do concurso escolar, as equipas/trabalhos ultrapassaram diversas fases eliminatórias de avaliação, todas elas à luz do tema “Explora as Radiofrequências”. No total, o Prémio FAQtos 2025 recebeu candidaturas de 36 equipas, o equivalente a 137 alunos e 32 professores de 29 escolas secundárias de 11 distritos e duas regiões autónomas. Na cerimónia pública do próximo dia 5 de Julho, os alunos de Salvaterra de Magos enfrentarão dois últimos momentos de escrutínio: a revelação de um cartaz A0 com a equipa e o resumo do projecto; e a apresentação do trabalho em apenas dez minutos ao júri. As equipas de alunos responsáveis pelos três melhores trabalhos receberão prémios (1º prémio - 1.500€, 2º prémio - 1.000€ e 3º prémio - 500€), assim como os professores orientadores e as respectivas escolas de origem.