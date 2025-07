Curso técnico superior de Distribuição e Logística em Azambuja com candidaturas abertas

Estão abertas até 25 de Agosto as candidaturas para o segundo curso de Técnico Superior Profissional (TeSP) em Distribuição e Logística, que vai decorrer no próximo ano lectivo em Azambuja. Com 23 vagas vai ser ministrado por docentes do Instituto Politécnico de Santarém e decorrer em regime pós-laboral.

Este curso, que contempla as componentes de formação geral e científica, técnica e em contexto de trabalho, é fruto do protocolo de parceria entre a Câmara Municipal de Azambuja e o Instituto Politécnico de Santarém. O estágio prático tem a duração de um semestre lectivo e o município vai assegurar aos alunos a colocação numa das diversas empresas instaladas naquele concelho e mais duas no concelho de Alenquer.

“Estas empresas estão muito receptivas e procuram recursos humanos qualificados, nomeadamente, com especialização nas áreas de distribuição e logística”, refere a autarquia em comunicado, acrescentando que os interessados podem obter mais informação através do Serviço de Inovação e Empreendedorismo da Câmara de Azambuja.