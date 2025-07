Empreendedorismo e apoio às empresas em destaque num encontro do projecto REWARD

Varsóvia, na Polónia, recebeu o segundo encontro inter-regional do projecto REWARD. Este encontro teve como foco a promoção do ecossistema empreendedor e dos serviços de apoio às empresas. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIM Médio Tejo) esteve representada por Jorge Simões, secretário intermunicipal, e Sónia Santos, da Estrutura de Apoio Técnico e Modernização Administrativa. Durante o evento, os participantes visitaram espaços dedicados à criação e instalação de empresas, que estimulam o ambiente de negócios e promovem a criação de emprego. O programa incluiu ainda a partilha de iniciativas desenvolvidas pelos diferentes parceiros do projecto REWARD.

O Médio Tejo, através de Isabel Machado (CCDR Centro), apresentou a experiência do CR Inove, o Catalisador Regional de Inovação criado pelo organismo, focando os seus objectivos, a experiência desenvolvida e os primeiros resultados já alcançados. Recorde-se que a CIM Médio Tejo é um dos parceiros do REWARD, um projecto de aprendizagem conjunta à escala europeia, que junta nove regiões europeias em torno do objetivo global de reter e atrair talentos e competências para o desenvolvimento regional, e que se encontra em execução até 2028. O projeto REWARD é cofinanciado pela União Europeia no âmbito do programa Interreg Europe.