Luís Albuquerque respondeu às questões dos alunos da EB do Pinheiro em Ourém

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e a vereadora com o pelouro da Educação, Micaela Durão, visitaram a Escola Básica do Pinheiro, outro dos estabelecimentos de ensino aderentes ao projecto MyPolis. Desta vez, foram os alunos do 2.º e 3.º ano os protagonistas, numa sessão que começou com um momento descontraído, em que as crianças colocaram algumas questões pessoais ao presidente, procurando conhecê-lo para além do cargo que ocupa.

Seguiu-se a apresentação das necessidades identificadas pelas crianças no espaço da escola, realizada de forma criativa, através da invenção de superpoderes para combater algumas das dificuldades ambientais detectadas. As ideias foram depois organizadas e priorizadas com recurso a um sistema de votação, que permitiu destacar as intervenções consideradas mais urgentes pela turma. Entre as sugestões destacaram-se o aumento da área da horta escolar, a plantação de mais árvores, incluindo árvores de fruto, para criar zonas de sombra, e a instalação de um vidrão no espaço de refeições.

O presidente ouviu atentamente cada proposta, comentando e classificando a viabilidade de concretização das mesmas. Sublinhou ainda a importância de projectos como o MyPolis, que incentivam desde cedo a participação cívica e o diálogo entre os mais novos e as autarquias locais.