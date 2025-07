Festival Avieiro regressa às Caneiras

A Associação Amigos das Caneiras vai organizar a segunda edição do Festival do Avieiro, inserido nas tradicionais Festas da Aldeia das Caneiras, nos dias 3, 4, 5 e 6 de Julho, no recinto de festas da povoação ribeirinha dos arredores de Santarém. O evento vai contar com um apoio do município de 3.500 euros, aprovado por unanimidade pelo executivo camarário.

O programa festivo envolve um conjunto de actividades culturais e recreativas que visam a promoção da cultura avieira, contando com serviço de refeições com gastronomia típica avieira onde se destaca o peixe do rio. A proposta de apoio financeiro presente ao executivo menciona ainda que o festival conta com uma palestra com vários temas ligados à temática avieira, actuações de ranchos folclóricos, demonstração de actividades piscatórias e um espaço dedicado a recordações das gentes da aldeia, com fotografias, cartazes e exposição de barcos, bem como outras actividades.