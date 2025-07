Sardinha Assada em Benavente voltou a reunir milhares em celebração da cultura ribatejana

Benavente recebeu, de 26 a 28 de Junho, a 55.ª da Festa da Amizade - Sardinha Assada, considerada uma das maiores celebrações populares da região, com a distribuição gratuita de 5.000 quilos de sardinha, 5.000 litros de vinho e 10.000 unidades de pão, números únicos no país. O programa contou este ano com alguns regressos, como o desfile de fanfarras, que voltou a sair à rua após anos de ausência, e o concerto de Quim Barreiros na noite de sábado, que lotou a zona do palco principal. Entre os espectáculos, destaque também para as actuações de ranchos folclóricos e de outros artistas, como os veteranos do rock nacional Ferro e Fogo, presença habitual no cartaz. A festa foi também uma montra para o associativismo local, que aderiu em força com vários locais de venda de comida e bebida espalhados pela vila.

A festa incluiu largadas de toiros durante os três dias, assim como vários momentos de animação musical em quatro palcos distintos dispersos pela vila. No sábado, o dia arrancou com o desfile etnográfico que envolveu centenas de participantes, entre campinos, cavaleiros amadores e marialvas, não faltando os jogos de condução de cabrestos e picaria à vara larga. O momento alto da festa foi a passagem de um toiro pelas ruas da vila durante a tarde, num dia em que o calor extremo se fez sentir.

Os fogareiros foram distribuídos por várias ruas da vila a partir das 21h55 de sábado, tal como as sardinhas, o pão e o vinho. Os momentos de partilha, convívio e animação entre os milhares que enchiam as ruas da vila foram, como habitualmente, o ponto alto da noite. Procedeu-se ainda ao lançamento de 55 morteiros, número de edições da festa, seguido do anúncio dos novos “sardinheiros”, a comissão que irá ficar responsável pela organização da festa em 2026. Seguiram-se largadas de touros durante a noite, assim como vários concertos e animação pelas ruas.

A festa terminou no domingo, 29, com o Dia da Ressaca, um evento que se vai cimentando como rescaldo aos tradicionais três dias de festa. A tarde de domingo foi assim composta por largadas de toiros na zona do Calvário, uma iniciativa que é anualmente organizada pela Associação Tauromáquica das Tradições Benaventenses.

José Barroca homenageado

com exposição

Na sexta-feira, foi inaugurada a exposição “José Barroca – O Homem na Festa”, uma homenagem a uma das figuras maiores da festa em Benavente. A exposição, exibida no Núcleo Museológico Agrícola de Benavente, contou com a presença de autarcas e populares. No discurso de inauguração, o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, evidenciou o papel de José Barroca na festa brava e não poupou elogios a uma figura emblemática das festas populares da região, sendo a “voz” da picaria durante os dias festivos em Benavente.

José Barroca deixou um agradecimento especial a todos os presentes e à família, lembrando também a sua mulher, que faleceu em 2024. Não deixou de agradecer também à Câmara de Benavente pela homenagem, em especial à directora do Museu Municipal, Cristina Gonçalves. O momento contou ainda com uma actuação de fado por parte de Carolina Ribeiro e Francisco Moreira, seguindo-se um jantar. A mostra vai estar em exibição até dia 25 de Outubro.