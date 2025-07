Mercadona é o maior empregador de Almeirim e bloco logístico é exemplo de agilidade pública

O bloco logístico da Mercadona em Almeirim é o maior empregador do concelho e um dos maiores da região, com 630 trabalhadores que beneficiam de planos de carreira e condições remuneratórias acima da média e que entram para a empresa com contrato sem termo (efectivo). Na inauguração daquela que é a maior plataforma da empresa na Península Ibérica, com 440 mil metros quadrados, dos quais 120 mil de edificações, em que se destacam dois enormes armazéns de secos e de frio, ficou bem evidente a visão de futuro e estratégia de expansão da rede em Portugal. A estrutura está preparada para carregar diariamente 500 camiões e está pensada para acompanhar o crescimento da marca no país, actualmente com 63 lojas.

A importância da instalação do bloco em Almeirim é de tal modo importante que o presidente da câmara, Pedro Ribeiro, disse ser um dia histórico para o município. O autarca destaca a forma como o investimento foi sendo implantado superando as dificuldades e encontrando soluções na construção “do maior bloco da Mercadona feito em menos tempo”. Além dos novos postos de trabalho e da influência que a empresa está a ter na dinâmica social e económica, a cidade ficou a ganhar com oito milhões em infra-estruturas para uso público, como estradas, iluminação, rotundas, saneamento, além dos impostos e de 1,7 milhões de euros pagos à autarquia em taxas e licenças.

O terreno onde a empresa se instalou estava disponível para empresas, em termos de Plano Director Municipal (PDM), desde 1993. O que revela a importância de se ter disponíveis áreas para instalação de empresas, como destacou Pedro Ribeiro na sua intervenção na cerimónia na sexta-feira, 27 de Junho. Quando muito se fala da burocracia e dos entraves causados pelos organismos do Estado, o autarca elogiou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) e da Infraestruturas de Portugal, que “estiveram do lado das soluções, embora com algumas dificuldades. Questão a que deu seguimento o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, para destacar a estratégia do Governo na desburocratização, salientando que o Estado tem de ter as condições para atrair investimento.

Manuel Castro Almeida, considerando que investimentos como o da Mercadona permitem modernizar a economia do país e criar valor acrescentado para as regiões, realçou o papel diligente da câmara e sugeriu que os serviços do Estado devem ser colaborantes com os investimentos. Dizendo que se tem de passar esta imagem a quem está na administração pública, o ministro elege como prioridade acabar com alguns licenciamentos e pareceres que atrasam o desenvolvimento dos investimentos, reconhecendo que nessa altura vai haver descontentamentos porque isso afecta muitos interesses corporativos.

“Portugal é um país bom para investir e recebe bem os seus investidores. Investimento, crescimento económico, competitividade, produtividade, e lucro são as nossas palavras-âncora. Os lucros de hoje são os capitais próprios do próximo investimento. É com investimento e inovação que podemos melhorar os salários”, referiu o ministro sublinhando que “o lucro é bom, o prejuízo é que é mau”.

Para a directora de Relações Institucionais da Mercadona Portugal, Inês Santos, o bloco logístico espelha o compromisso da Mercadona com Portugal, acrescentando que a empresa continua, ano após ano, a procurar ser mais portuguesa e a criar um projecto de crescimento partilhado lado a lado com os colaboradores e fornecedores. A visão da empresa e a forma como está no mercado destaca-se em várias situações, algumas reveladas pelo presidente do município na inauguração, como o facto de durante o processo de instalação a empresa nunca ter pedido qualquer benefício, perguntando apenas quanto tempo é que demoravam determinadas situações.