Aumento de clientes e novos produtos faz crescer a equipa e frota da Distriovo

O aumento de clientes, principalmente nos concelhos de Santarém, Almeirim e Alpiarça, obrigou a Distriovo, com sede em Salvaterra de Magos, a contratar mais um profissional, Luís Garriapa, e a aumentar a frota de distribuição.

Segundo o gerente, Emanuel Silva, registou-se um crescimento de vendas da ordem de um terço entre Março e Junho e, para além dos concelhos do Distrito de Santarém, a empresa também viu as suas vendas aumentarem nas regiões de Lisboa e Alentejo.

A distribuição de novos produtos como, por exemplo, vinho ribatejano da SIVAC, em bag-in-box, garrafa e tetra pack, e a nova farinha "Trigal", da Pitorro, com acordo exclusivo de venda na Distriovo, contribuiu para o crescimento, mas o factor fundamental continua a ser a eficácia.

“Um dos segredos do aumento das vendas é que os nossos colaboradores, não são apenas motoristas que fazem entregas. Eles criam uma relação muito próxima com os clientes e por esse motivo, as suas sugestões para a introdução vantajosa de mais algum produto da sua gama na lista de compras acaba por ser considerada, após ponderação”, sublinha o gerente.

A Distriovo, com sede em Salvaterra de Magos, foi criada há doze anos, tendo como finalidade servir, com a máxima rapidez, o canal Horeca (estabelecimentos hoteleiros, de restauração, cafetarias, bares, refeitórios, hospitais (ex: Hospital de Santarém), e a rede de supermercados. Está ainda em curso a abertura de uma sucursal da Distriovo em Espanha.

Actualmente a Distriovo comercializa duas dezenas de produtos. Na área da panificação os principais produtos são os ovos, o açúcar, a farinha, o óleo, o leite e as natas (representante da Parmalat na região).

Na restauração destacam-se o arroz, os refrigerantes de lata, e as águas do Caramulo, onde é representante na região, para o balcão de pastelaria. Nos supermercados lidera com a venda dos ovos, onde nunca irá negligenciar as lojas tradicionais.

Como o nome da empresa indica, os ovos são o principal produto. "Quando contactamos um cliente a base da venda são os ovos, os outros produtos são complementos à venda", explica o proprietário e gerente, Emanuel Silva, que faz questão de realçar o apoio inicial que recebeu da empresa "Clara & Gema", de Fátima.

Para além de Emanuel Silva, a empresa tem ao seu serviço Manuel Viegas, com muita experiência no ramo das entregas, Pedro Francisco que é responsável pela armazenagem e parte de escritório e, agora, Luís Garriapa também na parte comercial.