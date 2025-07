Boas notas valem propinas pagas na Agrária de Coimbra

A Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra (ESAC-IPC) vai pagar as propinas a 20 estudantes com a melhor classificação no acesso às licenciaturas nas áreas da Agronomia, Zootecnia, Recursos Florestais e Ambiente, bem como nas áreas afins da Tecnologia Alimentar e do Turismo em Espaços Rurais e Naturais.

As Bolsas Farm4Future, no valor de 697 euros – o equivalente à propina anual – são atribuídas automaticamente, sem necessidade de candidatura, a quem se inscrever, em primeira opção, num dos seis cursos elegíveis da ESAC no ano letivo de 2025/2026.

Esta é uma iniciativa que pretende atrair talento jovem para cursos do ensino superior vocacionados para cuidar do futuro do planeta e cujos planos de estudo estão desenhados tendo por base fortes conceitos de sustentabilidade (económica, social e ambiental), contribuindo ainda de forma inegável para a segurança alimentar do país.

A seleção é feita por ordem decrescente da nota de entrada e apenas são consideradas as candidaturas da primeira fase do Concurso Nacional de Acesso. Caso sobrem bolsas, serão atribuídas também na segunda fase. Os resultados serão divulgados a 1 de setembro de 2025 (1.ª fase) e a 22 de setembro (2.ª fase, se aplicável).

As Bolsas Farm4Future integram um programa mais vasto de modernização tecnológica e digital do ensino das Ciências Agrárias, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Mais informações e regulamento disponíveis no site da ESAC.