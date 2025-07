Osteopata João Araújo com consultas no Entroncamento

O osteopata João Araújo passou a dar consultas no Entroncamento, num gabinete do espaço onde funciona a clínica dentária Drª Rosário Saramago, na Rua Projectada à Miguel Bombarda, nº 3, junto ao Centro de Saúde da cidade.

Referindo ter feito a sua formação inicial em França, na Sociedade de Osteopatia daquele país, completada com formação em Portugal, João Araújo apresenta no currículo profissional mais de trinta anos de actividade, tendo actualmente consultório em Coimbra.

“Era fisioterapeuta e fiz formação como osteopata por considerar que conseguia ajudar mais os pacientes. No sistema osteoarticular nós vamos muito mais além. Enquanto que o fisioterapeuta mexe para cima e para baixo força relaxa, o osteopata avança um bocadinho mais”, declara.

Refere que as queixas de quem o procura são muito variadas incluindo dores de cabeça, dores de cervical, dores de barriga, dos órgãos da barriga, dos membros, da coluna, dores nas costas e no pescoço, hérnias discais, problemas posturais, enxaquecas, tendinites, desconfortos articulares e até disfunções digestivas e respiratórias. Mas reconhece que não tem soluções para tudo.

“Há situações que não consigo tratar, mas sou humilde para o dizer e para dizer que a pessoa tem que pedir ajuda noutro sítio”, explica, acrescentando que, em relação aos casos que aceita tratar, normalmente basta-lhe uma sessão, entre dez minutos e uma hora para resolver as queixas. “Raramente vou ao segundo tratamento. Isso só acontece quando o problema é muito complicado”, sublinha.

João Araújo trabalha exclusivamente com as mãos, embora não faça massagens. Não receita quaisquer medicamentos e a única coisa que pede é que, quem tenha feito exames médicos os leve, quando for à primeira consulta.