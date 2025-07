CENFIM faz formação de topo sem perder de vista a cultura do trabalho

José Frias Gomes, director do Núcleo de Santarém do CENFIM (Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica), enumerou, antes do jantar que assinalou, a 3 de Julho, o 40º aniversário do centro, alguns desafios que se colocam ao nível da formação, com a evolução da automação e da consequente forma de funcionar das empresas, na cerimónia que assinalou os quarenta anos da organização.

Perante as dezenas de formadores, funcionários, antigos colaboradores, empresas parceiras e entidades oficiais, bem como do director nacional do CENFIM, Manuel Grilo, o dirigente referiu ainda o que tem sido feito para corresponder às necessidades das empresas e às expectativas dos formandos e dos formadores.

“O CENFIM quer continuar a ser um parceiro fiável para as empresas e também para os seus colaboradores. Temos formação que é internacionalmente reconhecida. Temos um parque de máquinas óptimo, temos agora a mecanização programada, que é uma mais valia para o núcleo”, disse, agradecendo ao IEFP e mencionando os investimentos feitos graças ao PRR (Plano de Recuperação e Resiliência). “Fiabilidade é continuarmos a trabalhar nestas áreas, mas é sobretudo também fazermos coisas diferentes”, acrescentou.

O vice-presidente da ANEME - Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e Electromecânicas, Mário Rio de Carvalho elogiou o trabalho de José Frias Gomes e do director Nacional do CENFIM, Manuel Grilo, bem como a formação ali ministrada.

“A qualificação das pessoas que trabalham numa empresa é fundamental, mas é também importante a cultura de trabalho que o CENFIM dá. E isso é uma coisa absolutamente fundamental. E eu já tive oportunidade de constatar isso ao falar com formandos do CENFIM”, sublinhou.

Em representação da câmara municipal de Santarém, o vereador Carlos Martinho, também deixou elogios ao trabalho do CENFIM. “Fico muito orgulhoso por ver o trabalho que está a ser feito por esta instituição de referência muito importante para o nosso território e para os nossos jovens. As empresas precisam destes profissionais (…) precisam muito de mão-de-obra qualificada. Parabéns também a quem integra esta instituição de pessoas, formadores, portanto tudo o pessoal que colabora todos os dias na formação destes jovens”.