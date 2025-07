Grupo Varela abre nova farmácia no Campera Outlet Shopping

Qual a motivação do Grupo Varela para a abertura da Nova Farmácia, no espaço Campera?

A decisão surgiu da conjugação de dois factores. O anúncio da futura instalação do Hospital Lusíadas naquela zona e a necessidade estratégica da deslocalização de uma das farmácias do Grupo. Percebemos que a presença de uma unidade hospitalar traria uma nova dinâmica à região, com impacto directo na procura por cuidados de saúde e, naturalmente, por serviços farmacêuticos de proximidade. Assim, o Campera, que não estava nos nossos planos, passou a fazer sentido como localização estratégica, permitindo-nos estar mais próximos de quem precisa — algo que faz parte do nosso ADN.

E qual a razão para a deslocalização dessa Farmácia do Grupo?

Devido à limitação do mercado, à dimensão das localidades onde se situava e à demografia envolvente e às dificuldades que daí advinham, tornava-se cada vez mais difícil garantir a sua sustentabilidade económica/financeira dessa farmácia. A relocalização para o Campera foi uma forma de preservar a continuidade do serviço, preservando também postos de trabalho, mas com melhores condições e perspectivas de crescimento e sustentabilidade. Ainda assim, mantemos o compromisso com as populações anteriormente servidas — através de um serviço de entrega ao domicílio, garantindo que ninguém fica sem acesso ao medicamento.

Tem sido fácil o recrutamento de profissionais para as várias farmácias do Grupo Varela?

Temos a vantagem de contar com quase quatro décadas de experiência no sector, o que nos dá alguma estabilidade, credibilidade e reconhecimento no mercado. Isso ajuda. Ainda assim, não ignoramos os desafios actuais do recrutamento na área da saúde. Temos procurado valorizar ao máximo as nossas equipas, apostando na formação, num ambiente de trabalho positivo e numa cultura de grupo sólida.

A equipa da Nova Farmácia Campera vai integrar novos elementos?

Será uma equipa mista. Parte dos profissionais já fazia parte do grupo, transitando da anterior localização, e há também novos elementos que se juntam agora ao projecto. Esta combinação permite garantir continuidade e, ao mesmo tempo, trazer novas ideias e energia à equipa.

Para além da venda de medicamentos, quais os serviço previstos?

Vamos manter o padrão de serviço que caracteriza todas as farmácias do grupo: administração de vacinas, controlo da tensão arterial, medição de parâmetros bioquímicos como glicémia ou colesterol, aconselhamento nutricional, preparação individualizada da medicação (PIM), SAAD, entre outros. Queremos que esta farmácia seja, acima de tudo, um ponto de apoio real à saúde da comunidade.

Têm a preocupação de ter algum elemento distintivo nas farmácias do grupo, relativamente à generalidade das farmácias?

Temos, sim. Em primeiro lugar, na forma como nos relacionamos com quem nos procura. O nosso lema “onde cuidar é diferente de tratar” reflecte bem essa postura. Devo acrescentar, num aparte, que apesar deste ser o nosso lema, acreditamos que todo ambiente de Farmácias de Comunidade se caracteriza por tentar fazer o melhor pelos seus utentes. Depois, na prestação dos melhores e diferenciadores serviços e na escolha dos produtos não medicamentosos, onde optamos por marcas e laboratórios que não estão disponíveis nas grandes superfícies e que oferecem uma diferenciação clara em termos de qualidade, eficácia e inovação.

O que gostaria de acrescentar?

Queremos reforçar o nosso compromisso com a proximidade e o acesso ao medicamento. Mesmo com a relocalização da farmácia, mantemos a ligação às populações que servíamos, através da entrega ao domicílio, sempre que necessário. Temos 39 anos de história, mas continuamos a encarar cada projecto como uma nova responsabilidade. Para nós, o mais importante é mesmo isto: cuidar é - e continuará sempre a ser - diferente de tratar.