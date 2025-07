Nós, os plásticos, não somos todos iguais!

Na passagem do seu 66º aniversário, a Plastidom S.A., fabricante dos produtos da marca DOMPLEX, reafirma o seu compromisso com a sustentabilidade na vasta gama de práticos, funcionais e seguros artigos para utilização doméstica.

Trata-se de um sector de mercado de grande concorrência onde, infelizmente, o preço é o mais frequente critério de escolha por parte do consumidor.

DOMPLEX é um nome há muito conhecido quando falamos de artigos para guardar alimentos. Isentos de Bisfenol A (BPA) - um perigoso composto químico muito utilizado na produção de plásticos - a qualidade do material usado na fabricação DOMPLEX garante a maior segurança neste tipo de utilização.

E se à indispensável segurança alimentar juntarmos uma quase infinita variedade de práticas soluções, facilmente concluímos pelas vantagens da marca DOMPLEX.

Para além da segurança e praticidade dos produtos, todo o plástico produzido pode ser reciclado, criando um ciclo contínuo de reaproveitamento no final de um longo período de vida útil. Os nossos artigos podem ser devolvidos para reciclagem, dando origem a novos produtos, e assim reduzindo o desperdício.

Realmente, em matéria de plásticos, NÃO SOMOS TODOS IGUAIS !.