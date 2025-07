Parreira debate a Floresta durante as festas organizadas pelo Centro de Apoio Social

Um debate sobre parcerias entre Indústria e Produção na área da Floresta, marcado para dia 19 de Julho, sábado, a partir das 09h00, na sala da Junta de Freguesia, é um dos pontos do programa da Festa, “Parreira - Terra da Floresta”, organizada pelo Centro de Apoio Social da Parreira, no concelho da Chamusca.

Os festejos, propriamente ditos, iniciam-se na sexta-feira à noite, dia 18, com a abertura do restaurante às 19h00 e baile às 21h20 com Carlos Marmelada. No sábado, às 10h00 inicia-se a tradicional Arruada ao som da música da Banda Filarmónica da Carregueira, com peditório. O restaurante abre ao meio-dia, tanto no sábado como domingo e há animação musical ao vivo.

No primeiro dia actua a Banda da Carregueira, a acordeonista Ana Sofia Trindade às 18h00 e à noite actuam Los Invictus. No domingo, a festa é com a Academia Sénior da União de Freguesias de Parreira e Chouto, às 17horas e o resto da tarde com o folclore do Rancho da Parreira, Grupo Académico de Danças Ribatejanas e o Rancho da Casa do Povo de Almeirim. A fechar a festa, baile com o acordeonista Marco Morgado.