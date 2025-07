Agrária de Coimbra - estudar n(a) natureza

Na Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC) os estudantes têm o privilégio de estudar num ambiente dominado pela Natureza, com culturas agrícolas, animais, espaços verdes e uma área florestal única, permito-lhes desenvolverem, em ambiente real, competências muito diversas em áreas que vão muito para além da agricultura, da pecuária e das florestas, tais como a biotecnologia, o ambiente, a tecnologia alimentar, o ecoturismo e a enfermagem veterinária. Desfrutam de uma vida académica singular ao usufruírem por inteiro de um laboratório vivo, próprio de uma quinta localizada às portas da cidade de Coimbra, extensível para o campo do Baixo Mondego.

As mais-valias desta instituição de ensino superior não se ficam, contudo, por aqui, pois as valências presentes no campus da Agrária de Coimbra são muitas e diversificadas. Destaca-se a existência de oficinas tecnológicas (hortícolas, de lacticínios e adega), espaços laboratoriais para diferentes áreas de investigação, um pólo de inovação e empreendedorismo, uma clínica médico-veterinária e a Loja da Agrária, aberta ao público para venda de produtos alimentares totalmente produzidos na Escola, em modo convencional e biológico. Na ESAC estão também localizadas residências para estudantes, uma cantina, o campo desportivo, serviços médicos e o ginásio, sendo possível, mesmo fora das actividades lectivas, praticar equitação nos picadeiros e percursos existentes, ou desenvolver talentos vários na Tuna Académica ou nos Núcleos de Rugby e de Karaté da Associação de Estudantes.

Procurando dar resposta a necessidades de formação em áreas de relevância estratégica para o país e até mesmo para o mundo, além de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), Licenciaturas, Mestrados, e agora também Doutoramentos, a ESAC disponibiliza ainda cursos breves ou microcredenciações em matérias diversas. Os planos de estudos das diferentes formações caracterizam-se por ser inovadores e bastante voltados para as componentes digital e tecnológica, numa óptica de transição verde e de sustentabilidade.

Com o acompanhamento sempre presente de funcionários empenhados e de um corpo docente altamente qualificado, aos estudantes da Agrária de Coimbra é igualmente possível acederem ao programa ERASMUS para fazer parte da formação noutro país, acompanhar de perto actividades de apoio à comunidade, em colaboração com empresas e entidades, e participar nos muitos projectos de investigação que fazem da ESAC uma referência nacional em muitas áreas. Pela sua reconhecida diferenciação, a integração dos estudantes em actividades desta natureza dá robustez aos seus percursos académicos e constitui um elemento diferenciador e decisivo para o seu sucesso profissional.