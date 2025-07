A requalificação do Parque da Serrada do Adro, em Espite, no concelho de Ourém, envolveu um investimento de cerca de 50 mil euros, com parte da verba a ser garantida pelo município.

Requalificação do Parque da Serrada do Adro em Espite custou 50 mil euros

A requalificação do Parque da Serrada do Adro, em Espite, no concelho de Ourém, envolveu um investimento de cerca de 50 mil euros, com parte da verba a ser garantida pelo município. O espaço público inclui uma rede de percursos pedonais, elementos de água, mobiliário urbano, zonas de sombra, churrasqueira e equipamentos de ginástica, criando um ambiente acolhedor e funcional, pensado para o bem-estar da comunidade.

A cerimónia de inauguração da empreitada contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, da vice-presidente Isabel Costa, dos vereadores Rui Vital e Humberto Antunes, da presidente da Junta de Freguesia de Espite, Dulce Mateus, e de vários membros da comunidade local. Na sua intervenção, Luís Miguel Albuquerque destacou a importância de projectos como este, que melhoram a qualidade de vida das populações e promovem a utilização activa dos espaços comunitários.