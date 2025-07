Mário Lopes é o novo director do Centro de Produção de Alhandra da Cimpor. Profissional com mais de 30 anos de experiência no sector cimenteiro, Mário Lopes iniciou o seu percurso na Cimpor em 1991, como técnico do Serviço de Fabricação e Embalagem na fábrica de Alhandra.

Ao longo de 25 anos na empresa, ocupou diversos cargos de responsabilidade crescente, como a direcção das fábricas de Loulé e Alhandra, bem como a liderança industrial da Cimpor na China. O seu percurso inclui ainda experiências internacionais relevantes em unidades do grupo no Brasil, Egipto, China e Marrocos.

Após a sua saída da Cimpor, em 2016, manteve-se ligado ao sector, com funções de gestão em empresas cimenteiras na Tunísia, Arábia Saudita e Gabão que ampliaram a sua visão global sobre os desafios da indústria.

“É com um enorme sentido de responsabilidade que regresso ao Centro de Produção de Alhandra, numa altura particularmente exigente para a equipa e para a empresa. Tenho plena confiança nas pessoas que compõem esta unidade e estou certo de que, juntos, continuaremos a garantir os mais elevados padrões de qualidade, segurança e sustentabilidade”, afirma Mário Lopes.

Para Cevat Mert, CEO da Cimpor Portugal e Cabo Verde, “o regresso do Eng.º Mário Lopes à direcção de Alhandra representa um reforço de competência e liderança num momento crítico para a operação da fábrica”, conclui.