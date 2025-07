Turismo do Alentejo e Ribatejo na Federação Europeia do Caminho de Santiago

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo passa a integrar a Federação Europeia do Caminho de Santiago, no seguimento de um convite endereçado por este organismo europeu, que inclui territórios de países como Espanha, França, Bélgica, Países Baixos, Lituânia, Polónia, Ucrânia, Itália e Croácia

Para o vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Pedro Beato, “esta integração representa o reconhecimento dos Caminhos de Santiago Alentejo e Ribatejo enquanto projecto sério, consistente e em estreita parceria com os municípios, associações de peregrinos, dioceses, oferta de acolhimento regional, e as instituições oficiais sediadas em Santiago de Compostela.

Actualmente, os Caminhos de Santiago no Alentejo e Ribatejo disponibilizam quatro itinerários, que percorrem um total de 34 municípios, perfazendo mais de mil quilómetros sinalizados com as míticas “setas amarelas”.

Em Portugal, apenas a Federação Portuguesa do Caminho de Santiago integra o organismo europeu, juntando-se agora a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.