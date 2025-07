Turismo do Centro leva a região aos grandes festivais de Verão

A Turismo Centro de Portugal voltou a marcar presença no festival NOS Alive, de 10 a 12 de Julho, com uma acção promocional que surpreendeu os milhares de festivaleiros que passaram pelo Passeio Marítimo de Algés. Quem visitou o stand da entidade, localizado na Rua do Fado, junto à entrada principal, teve a oportunidade de ganhar estadias em hotéis de excelência e experiências diversificadas na região. Durante os três dias do evento, promotores da Turismo Centro de Portugal circularam pelo recinto para convidar o público a visitar o stand, onde puderam participar num passatempo e descobrir tudo o que a região tem para oferecer. Foram oferecidas mais de duas dezenas de estadias para duas pessoas, com pequeno-almoço incluído, em unidades hoteleiras de 4 e 5 estrelas distribuídas por todo o Centro de Portugal. Além disso, quem passou pelo espaço do Centro de Portugal pôde habilitar-se a vouchers de experiências, desde passeios de barco a provas de vinhos, passando por visitas culturais e momentos de bem-estar em spas e termas. Houve ainda brindes para oferecer diariamente aos visitantes. A iniciativa incluiu também um passatempo nas redes sociais, com a oferta de bilhetes duplos para o festival.

A presença da Turismo Centro de Portugal nos grandes eventos de Verão não se esgota no NOS Alive. De 4 a 6 de Julho, a entidade marcou também presença no festival RFM SOMNII – O Maior Sunset de Sempre, na Figueira da Foz, com um espaço de activação exclusivo na zona VIP. Durante os dias do evento, foram oferecidos brindes aos participantes, reforçando a visibilidade da marca e a ligação emocional com o público.