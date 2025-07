Escola de Hotelaria de Fátima acolheu jornadas pedagógicas

A Escola de Hotelaria de Fátima organizou em conjunto com a ANESPO – Associação Nacional de Escolas Profissionais, nos passados dias 10 e 11 de Julho, as Jornadas Pedagógicas 2025, um evento de referência a nível nacional no âmbito do Ensino Profissional.

Sob o tema “O triângulo virtuoso do ensino profissional: Qualificação/Inovação/Inclusão”, o encontro reuniu 300 representantes de escolas profissionais de todo o país, no ano em que se assinalam 36 anos desde a criação das primeiras Escolas Profissionais em Portugal.

A sessão de abertura contou com as intervenções do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, do presidente do município de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, do presidente da ANESPO, Amadeu Dinis, e do director da INSIGNARE, Pedro Major. Ao longo das jornadas, os participantes tiveram a oportunidade de integrar diversas sessões paralelas e debates sobre temas essenciais para o futuro da Educação em Portugal como a inteligência artificial, o uso dos telemóveis, a multiculturalidade, o bem-estar de todos os membros da comunidade educativa, entre outros.