COPS reafirma pagamento de retroactivos e acusa vigilantes de faltarem à verdade

A empresa de segurança COPS assegura ter sido sempre transparente no relacionamento com os seus trabalhadores e garante que os vigilantes colocados nas unidades de saúde de Samora Correia e Benavente receberam os retroactivos salariais referentes ao início de 2025.

A O MIRANTE, a empresa fez prova, sob confidencialidade, do pagamento dos montantes em causa, realizado no dia 11 de Junho. A COPS considera que os testemunhos dos vigilantes, prestados sob anonimato, “não são verdadeiros” e reitera que não deve ser confundida com outras empresas do sector que se recusam a prestar esclarecimentos públicos.

Recorde-se que a empresa, que diz ter apenas dois postos de trabalho no concelho de Benavente, explica que o seu modelo de pagamento, em vigor desde Janeiro de 2021, está estruturado em duas fases: no final de cada mês é pago o vencimento base e outros valores até ao dia 25; até ao dia 20 do mês seguinte, são pagos os valores relativos aos restantes dias do mês anterior. Este procedimento, segundo a COPS, foi sempre comunicado aos trabalhadores, inclusive no momento da admissão.

A propósito dos retroactivos referentes ao aumento salarial que entrou em vigor este ano, a empresa sublinha que, por não estar filiada em nenhuma associação de empregadores, apenas se rege pelo Contrato Colectivo do Trabalho quando este é alvo de Portaria de Extensão. A referida portaria foi publicada a 3 de Abril, e o processamento dos retroactivos foi efectuado de forma faseada pelo departamento de recursos humanos. A COPS garante que os trabalhadores do concelho de Benavente já receberam os montantes devidos.

A empresa actua no sector da segurança privada desde 2008, com presença em todo o território nacional. O contrato entre a Câmara de Benavente e a COPS, em vigor desde Novembro de 2024 por concurso público e cujo preço contratual foi de cerca de 158 mil euros, tem a duração de um ano.