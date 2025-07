Curso online gratuito sobre competências digitais

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT), através do seu Laboratório de Inovação Pedagógica e Educação a Distância (LIED), vai disponibilizar o curso online “Competências do Século XXI para as Próximas Gerações”, na plataforma NAU – um serviço digital da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, desenvolvida pela FCCN, actualmente co-financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Este MOOC (Massive Open Online Course – Curso Aberto Massivo Online) tem início a 22 de Julho e é gratuito e acessível a todos os cidadãos. O principal objectivo é promover o desenvolvimento de competências digitais fundamentais para o quotidiano pessoal, académico e profissional, alinhadas com o referencial europeu DigComp 2.2 (Digital Competence Framework for Citizens). As inscrições já se encontram abertas.

Com uma duração estimada de 5 horas, o curso está organizado em módulos temáticos que incluem vídeos explicativos, exemplos práticos, actividades autónomas e actividades de avaliação para testar conhecimentos.

No final do curso, os participantes serão capazes de navegar, avaliar e gerar informação digital com confiança, comunicar e colaborar eficazmente online, criar conteúdos digitais de forma ética e criativa, proteger os seus dados e bem-estar digital, e ainda, resolver problemas e adaptar-se a novas tecnologias.

“Este curso representa uma oportunidade para capacitar as próximas gerações com as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios do futuro. Promove a literacia digital, a criatividade, a cidadania activa e a capacidade de adaptação – competências-chave para uma sociedade em constante transformação”, afirma Lígia Mateus, promotora do curso e gestora de projectos do LIED.IPT.