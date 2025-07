Em Assentiz as crianças e jovens também ajudam à festa

Assentiz, no concelho de Rio Maior, esteve em festa e os filhos dos elementos do Centro Recreativo e Cultural de Assentiz envolveram-se na organização ajudando a pôr as mesas, a atender e a servir, denotando que o futuro da festa está assegurado. A comissão é presidida por Ana Madeira, 33 anos, que tem como braço direito João Sabino, de 29. A festa realiza-se há dois anos no pequeno largo no centro da aldeia. A verba angariada servirá para obras de melhoramento da sede da colectividade, que necessita das casas-de-banho remodeladas e das paredes pintadas.

José Madeira, 44 anos, não podia deixar que as festas caíssem por terra depois da perda das escolas e da freguesia ter sido unida à da Marmeleira. Uma mensagem num grupo nas redes sociais bastou para que formassem uma direcção. O presidente da assembleia recorda quando a festa era realizada no jardim, com painéis de madeira que iam buscar à antiga fábrica da Ford, e explica que têm investido em bandas e DJs. Os mais novos começam na quermesse e só depois vão para o restaurante, revela João Sabino. Este ano estiveram envolvidas na logística da festa entre 40 a 50 pessoas.

O futebol na associação acabou durante a pandemia. Antes já tinham cessado o taekwondo e o cicloturismo. Resta a ginástica, duas vezes por semana. A colectividade participa nas tasquinhas de Rio Maior com a denominada tasquinha “Retiro do Visconde”, esmerando-se na comida, decoração e arte de bem servir, sendo a cozinheira Ana Paula, na casa dos 50 anos e de fora do concelho, a única que recebe por trabalhar e em quem confiam há vários anos. Um dos objectivos é agora colocar o café da sede a funcionar para trazer algum dinamismo à aldeia ao fim-de-semana.

O Centro Recreativo e Cultural de Assentiz é uma associação sem fins lucrativos fundada em 1982 que tem como objectivos a dinamização e organização de actividades culturais e desportivas na aldeia de Assentiz, em Rio Maior. A localidade tem cerca de 400 habitantes e como monumentos a visitar a Capela de Nossa Senhora da Vitória, com três sepulturas quinhentistas, a Fonte Mourisca, a Ponte Romana e o Museu do Automóvel em Miniatura.

Jovens reactivam associação

Treze jovens de Assentiz e do concelho de Rio Maior estão a retomar a actividade da associação JuvAz - Juventude de Assentiz e a conquistar a confiança da população para deixar os seus filhos participarem nas diversas actividades. Maria Luísa Pão-Alvo, 19 anos, a estudar Solicitadoria, quis ser presidente para proporcionar às crianças o crescimento em comunidade que teve na sua infância, em que a JuvAz organizava passeios, workshops, entre outros.

Agarraram no projecto, que estava desactivado desde 2018, por haver cada vez mais crianças e já organizaram torneios de futebol e actividades no Natal. Os próximos passos são a conclusão das obras na sede, financiadas pela câmara, conseguirem apoios do município e do Instituto do Desporto e da Juventude, antigos parceiros, e pretendem organizar em Agosto cinema ao ar-livre.

Maria Luísa Pão-Alvo integra as associações Atuação, associação jovem de Rio Maior, e H2O, de Arrouquelas. A ambição é ter na própria associação um projecto Erasmus. Na sua opinião, a JuvAz serve para os jovens desbloquearem as suas inseguranças. Os jovens tentam estar juntos ao fim-de-semana e chegam a ir ter com a presidente a Lisboa e fazer programas juntos.