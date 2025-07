Rosa dos Ventos Templários inaugura novo espaço em Torres Novas

A emblemática loja Rosa dos Ventos Templários, referência de moda na zona centro do país desde 1997, deu mais um passo no seu percurso de sucesso com a inauguração de um novo espaço em Torres Novas, agora localizado na Avenida Sá Carneiro. A mudança representa não apenas um novo endereço, mas também uma imagem renovada e um ambiente mais amplo e sofisticado.

Com lojas também em Tomar e Abrantes, a Rosa dos Ventos Templários mantém a sua aposta em marcas internacionais de prestígio como Guess, Tous, Tommy Hilfiger, Gant, Lança Perfume e Sahoco, reforçando a sua posição como um destino único para os amantes de moda. O novo espaço em Torres Novas destaca-se ainda por uma zona alargada dedicada à moda praia e por incluir apontamentos de moda masculina, respondendo assim à procura crescente de um público cada vez mais diversificado.

Este é um projeto familiar fundado por Isabel Faustino em 1997. Mais tarde, juntou-se o marido Joaquim Antunes, e mais recentemente, as filhas Lurdes e Margarida Antunes, garantindo assim a continuidade de um legado que alia experiência, inovação e paixão pela moda.

Quem conhece a loja destaca o cuidado e a proximidade com o cliente, a diferenciação na selecção de produtos face a outras lojas semelhantes, e a perseverança com que a equipa sempre enfrentou desafios ao longo dos anos. É essa dedicação que tem fidelizado gerações de clientes e contribuído para o prestígio da marca na região e além fronteiras.

Para além das lojas físicas, a marca expandiu a sua presença digital, com uma forte actividade nas redes sociais — nomeadamente no Instagram e no Facebook, onde realiza directos três vezes por semana (às segundas, quartas e sextas-feiras), permitindo uma proximidade constante com os clientes. O site oficial da Rosa dos Ventos Templários faz envios para todo o território nacional e também para o estrangeiro, levando a moda portuguesa além-fronteiras.

A inauguração do novo espaço decorreu no passado dia 19, e contou com a presença de clientes de todo o país, amigos e parceiros da marca, num momento marcado por reencontros, celebração e muita elegância.

Com mais de duas décadas de história, a Rosa dos Ventos Templários continua a afirmar-se como uma referência no panorama da moda nacional, combinando tradição e modernidade, sempre com um olhar atento às tendências e ao que de melhor se faz no mundo da moda.