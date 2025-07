Agrupamento de José Relvas - Alpiarça com excelentes resultados na avaliação da IGEC

No dia 12 de Junho o Agrupamento de Escolas de José Relvas – Alpiarça, recebeu a homologação dos resultados da Avaliação Externa, realizada pela Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC), entre os dias 11 e 14 de Março de 2025.

Este terceiro ciclo de avaliação externa foi composto por duas inspectoras e dois peritos externos, docentes do ensino superior.

Esta actividade constitui-se como um instrumento e contributo para a implementação de processos de melhoria e uma oportunidade para toda a comunidade se apropriar da realidade da sua escola. A promoção da qualidade do ensino, das aprendizagens e a inclusão de todas as crianças e de todos os alunos é um dos principais enfoques, a par da contribuição para um melhor conhecimento público da qualidade do trabalho das escolas.

A metodologia utilizada foi diversificada e incluiu a observação da prática educativa e lectiva em todos os níveis de ensino e educação pré escolar, efectuada nos dias 6 e 7 de Março de 2025, a análise dos documentos estruturantes do Agrupamento, dos dados estatísticos oficiais e das respostas aos questionários de satisfação aplicados a alunos, docentes e não docentes e pais/encarregados de educação, bem como a visita às instalações e entrevistas (que decorreram durante os quatro dias em painéis) a elementos da comunidade educativa e parceiros. A equipa de avaliação externa visitou todos os jardins-de-infância e escolas do Agrupamento.

Numa escala de avaliação de Insuficiente, Suficiente, Bom, Muito Bom e Excelente, as classificações obtidas por domínios, no Agrupamento, foram: Liderança e Gestão: Excelente; Resultados: Excelente; Autoavaliação: Muito Bom e Prestação do Serviço Educativo: Muito Bom, o que corresponde a resultados de excelência a nível nacional.

A directora do Agrupamento, Isabel Silva, destacou que “os excelentes resultados alcançados são o resultado do compromisso e da paixão com que todos trabalham para oferecer uma educação de qualidade aos alunos. A colaboração e o espírito de equipa foram fundamentais para alcançarmos estes resultados, que são o reconhecimento do trabalho desenvolvido, de modo a garantir uma educação de qualidade, inclusiva, inovadora e a pensar no futuro das nossas crianças/alunos.”.

Isabel Silva agradeceu o esforço e a colaboração dos alunos, professores, técnicos especializados, funcionários, famílias, câmara municipal, junta de freguesia e restantes parceiros e colegas de outros agrupamentos.

“Estamos muito orgulhosos com os resultados alcançados e comprometidos com uma educação de excelência, que se tem vindo a reflectir no sucesso alcançado pelos nossos alunos no ensino superior e na projecção dada à nossa escola e, consequentemente, ao nosso concelho”, sublinha a directora.

O relatório poderá ser consultado na página do Agrupamento e, brevemente, na página da IGEC.