Empreendedorismo e inovação ganham impulso com novo programa no Tagusvalley

O Tagusvalley – Parque de Ciência e Tecnologia acolheu o lançamento oficial do INOV.POINT (Programa de Aceleração para Startups), numa sessão que teve lugar nas instalações em Abrantes. É uma iniciativa estruturante para o fomento do empreendedorismo de base tecnológica e criativa no Médio Tejo, dirigida a quem ambiciona transformar ideias inovadoras em negócios sustentáveis e com impacto no território. O INOV.POINT é um programa concebido integralmente pelo Tagusvalley, com o apoio financeiro do projecto EMPREENDE XXI que visa apoiar empreendedores e startups com ideias inovadoras, de base tecnológica ou criativa, que apresentem potencial de mercado e capacidade para se integrarem no tecido empresarial regional. A participação está aberta a todos, sendo o foco progressivamente direccionado para propostas com maior grau de inovação tecnológica.

O programa arranca oficialmente a 8 de Outubro e integra uma jornada prática e intensiva composta por três bootcamps e oito workshops presenciais que abordarão as principais etapas da construção de um negócio: viabilidade, análise de mercado, validação da solução e do modelo de negócio, plano financeiro, marketing e vendas. O percurso culmina num Demo Day, que permitirá às startups apresentar publicamente os seus projectos, captar oportunidades de financiamento e estabelecer contactos estratégicos. Segue-se um bootcamp de follow up para consolidar os resultados alcançados.

Pedro Saraiva, director executivo do Tagusvalley, destaca a importância de criar um espaço onde se possa “pensar as ideias, procurar afiná-las e construir um projecto empresarial viável”. Segundo o responsável, “não é obrigatório ter já uma ideia completamente formada para participar, porque o INOV.POINT também serve para ajudar a definir essa ideia e explorar o seu potencial”. Sublinhou ainda o papel do Parque na ciência e tecnologia com uma oferta diversificada de apoio ao empreendedorismo, incluindo infraestruturas especializadas nas áreas alimentar e electrónica, que funcionam como pequenas fábricas disponíveis para testes de produção.

O INOV.POINT inclui ainda um forte componente de mentoria especializada, contando com uma rede de parceiros e técnicos qualificados que acompanharam de perto cada projecto. As empresas parceiras que se associarem ao programa beneficiarão de acesso privilegiado a ideias e soluções inovadoras, networking com startups e outros players do sector, além de visibilidade institucional num programa nacional de referência.