Guloso celebra 80 anos com o lançamento da campanha ‘A Origem’

Para assinalar oitenta anos a Guloso, marca do “Sugal Group” lança uma campanha denominada A Origem, apresentada como uma viagem às raízes e divulga a história por detrás do nome da marca. O aniversário é ainda assinalado com uma edição limitada das icónicas polpas de tomate, que mantém intacta a receita que atravessa gerações.

Criada em 1945, a Guloso construiu ao longo das décadas uma relação de proximidade com os lares portugueses, preservando o cuidado com a terra, o respeito pelo tempo da natureza e a simplicidade dos ingredientes. A campanha resgata o espírito da marca e mergulha nos seus arquivos, ao contar a história de um nome inspirado num galo que adorava tomate.

“Em 1945, numa antiga Fábrica do fundador, havia um galo que andava livremente pela horta, e que tinha a particularidade de comer tomate, e a quem chamavam Guloso. Foi assim que nasceu a marca Guloso”, refere, Diogo Soares Franco, Chief Retail Officer do Sugal Group.