Mercado Municipal de Abrantes abriu portas ao artesanato

O Mercado Municipal de Abrantes acolheu na manhã de 12 de Julho o primeiro workshop do ciclo “ART’Abrantes no Mercado”, uma iniciativa promovida pela “ART’Abrantes – Associação de Artesanato” em parceria com o município. A sessão inaugural foi dedicada ao Ponto de Arraiolos, conduzida pela artesã abrantina Raquel Rodrigues, que partilhou com os participantes o saber e as técnicas desta tradição secular portuguesa. Em conversa com O MIRANTE, revelou que o seu contacto com a arte começou aos 15 anos, durante actividades extracurriculares da escola. Há sete anos decidiu transformar o hobby em profissão, abrindo uma loja no centro de Abrantes dedicada exclusivamente ao artesanato: “na loja todos os produtos são feitos por mim”, explica, sublinhando que no seu espaço também realiza workshops. Em breve a sua loja, com o nome “Rachel Arraiolos”, vai abrir novas instalações no centro da cidade. Para a artesã, o desaparecimento deste tipo de tradições do ensino escolar representa uma perda cultural significativa: “acho que foi uma grande perda esquecer estas tradições nas escolas. Gostava que voltasse porque faz parte da identidade de um povo”, vinca.

Presente na iniciativa, o presidente da direcção da ART’Abrantes, Carlos Sousa, destacou a importância do momento para a promoção do artesanato local e agradeceu o apoio do município pela cedência dos espaços. Carlos Sousa sublinhou ainda que a associação, criada recentemente, nasceu com o objectivo de apoiar, divulgar e formar artesãos certificados nos concelhos de Abrantes, Constância e Sardoal, reforçando a identidade cultural da região. “Estamos a dar os primeiros passos, nascemos há pouco tempo e em breve teremos uma sede nova para vos receber”, convidou, lembrando que desde a apresentação pública da associação, a 29 de Abril, já foram apresentadas mais de uma dezena de cartas de artesãos.

A CEARTE, entidade que emite e certifica a Carta de Artesão, e ainda presta apoio aos artesãos da região, é também parceira da associação. “A nossa ideia é apoiar através de várias formações. Por exemplo, já temos uma agendada para Outubro sobre redes sociais com o apoio da CEARTE”, anunciou o dirigente. Os workshops têm como principal objectivo divulgar o artesanato e estão abertos à participação da comunidade, mediante inscrição por email, através das redes sociais da associação ou pelos canais do município. O ciclo “ART’Abrantes no Mercado” tem lugar todos os primeiros sábados de cada mês até Novembro.