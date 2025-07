Esteja alerta e consulte especialistas em pneumologia DIVULGAÇÃO As pneumologistas Ana Ferreira Alves, Telma Lopes e Carla Alves Simão partilhe no Facebook As consequências de desvalorizar doenças e dificuldades respiratórias nunca são boas. O centro de saúde da rede Hospital da Luz em Vila Franca de Xira tem uma equipa de pneumologistas pronta a avaliar todas as situações.

Anda com uma tosse ‘chata’ que não desaparece há umas boas semanas? Ressona durante a noite ou acorda subitamente com sensação de asfixia? Fuma e não consegue largar este vício? Há anos que usa ‘bombinhas’ para a asma ou toma medicamentos por causa de Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), mas a situação está controlada e, por isso, acha que não é preciso ir ao médico?

Pois saiba que não pode ignorar estas e outras situações (ver texto ao lado). Tem mesmo de ser acompanhada(o) por um médico e é para isso que existem pneumologistas como as que o Hospital da Luz tem agora disponíveis na clínica recentemente aberta no centro de Vila Franca de Xira – nomeadamente, Ana Ferreira Alves, Carla Alves Simão e Telma Lopes.

Estas médicas asseguram a consulta de pneumologia geral, em que são feitos o diagnóstico e o seguimento de qualquer patologia respiratória, e a consulta de apneia do sono, destinada especificamente para diagnosticar e acompanhar casos de apneia do sono (interrupções totais ou parciais da respiração, o que é perigoso, das quais o sinal mais comum é o ‘ressonar’).

“A consulta com um médico especialista em Pneumologia deve ser considerada sempre que houver sinais ou sintomas persistentes ou recorrentes relacionados com o sistema respiratório”, afirma Telma Lopes. Para quem tem vidas profissionais mais atribuladas ou simplesmente quer evitar deslocações, as médicas do Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira estão também disponíveis em videoconsulta.

Mas a Clínica, que é um verdadeiro centro de saúde de nova geração, disponibiliza também os vários exames que são fundamentais para o diagnóstico e seguimento de doenças respiratórias. Falamos, por exemplo, das provas funcionais respiratórias, da prova de marcha, da gasimetria arterial, dos estudos do sono e da oximetria noturna (ver texto ao lado).

Cuidado com as ilusões

“É de extrema importância reforçar que o não se ter sintomas ou estar-se clinicamente estável não significa cura”, alerta, a propósito, Telma Lopes, esclarecendo: “A progressão de várias doenças respiratórias pode ser relativamente indolente e ‘silenciosa’. A DPOC, a fibrose pulmonar ou outras doenças intersticiais, as bronquiectasias ou a hipertensão pulmonar são, na sua maioria, progressivas e irreversíveis, podendo evoluir silenciosamente mesmo quando o doente se sente bem”.

Tal como noutras áreas de saúde, os tratamentos em pneumologia visam “controlar os sintomas e atrasar a progressão da doença”, mas, na maioria dos casos, não a eliminam. E as consequências de desvalorizar e não ir ao médico nunca são boas: perde-se a oportunidade de ajustar a terapêutica mais cedo, de prevenir complicações e de estar atualizado com informação médica mais atual sobre a doença, a função pulmonar deteriora-se gradualmente sem se ter perceção disso e há maiores riscos de infeções e crises respiratórias, necessidade de internamento em hospital, perda de capacidades para a vida diária e mesmo mortalidade.

Em suma, prevenir é mesmo o melhor remédio. A propósito, é de salientar ainda que esta equipa atua também a nível da prevenção, rastreio/diagnóstico precoce e estadiamento do cancro do pulmão (um dos que causam maior mortalidade) e que a Clínica realiza exames específicos para isso.

Quando e porquê • Tosse persistente, com ou sem expetoração, há mais de três semanas.

• Respiração com ‘ruído’ (ou ‘pieira’), falta de ar (em repouso ou em esforço progressivamente menores, mas também em situações em que não era costume acontecer), dor/opressão no peito, aparecimento ou aumento da quantidade de expetoração (produção excessiva de secreções) ou sangue na expetoração.

• Cansaço/fadiga inexplicável (pode estar associado a má oxigenação ou situações de apneia obstrutiva do sono).

• Roncopatia (‘ressonar’), sensação de asfixia durante o sono.

• Falta de apetite, súbita perda de peso e mal-estar geral (sobretudo em fumadores).

• Mesmo sem os sintomas descritos, se for fumador, se tiver familiares com doenças respiratórias/pulmonares ou uma profissão com exposição diária a fumos ou poluentes.

• Quem já tenha sido diagnosticado com doenças respiratórias, como asma, (DPOC), pneumonias (sobretudo de repetição), fibrose pulmonar, tuberculose e hipertensão pulmonar.

Cristina Hilário

‘Segurança e atendimento de excelência’ Cristina Hilário, de 56 anos, lembra-se bem da crise de asma que a obrigou a ir à urgência hospitalar: “Não conseguia respirar nem caminhar, estava tudo descontrolado”. Operadora de armazém numa empresa de logística e transportes em Alverca, passou na altura a ser seguida no Hospital da Luz Lisboa, pela pneumologista Telma Lopes: “Conheci-a numa consulta e foi ela quem me ajudou a tratar das infeções respiratórias sucessivas que tinha”.

Toma medicação e tem de ir regularmente a consultas ou exames de controlo. A abertura da Clínica do Hospital da Luz em Vila Franca de Xira deixou-a “maravilhada”: “É uma mais-valia para as pessoas daqui e que têm dificuldades em ir a Lisboa. No meu caso, está muito perto de casa, é só descer a rua”.

Mas não é só a localização que lhe agrada: “O ambiente é muito calmo e as pessoas são todas muito disponíveis e simpáticas, desde a receção aos enfermeiros e médicos”. Já recorreu também a serviços como “as análises clínicas, que se podem fazer sem marcação, e a ortopedia, em que foi preciso um exame e que foi feito logo ali!”. “Tenho confiança tanto na Drª Telma como no Hospital da Luz. Têm bons profissionais, sinto-me em segurança e com atendimento de excelência”, conclui.

