ACISO elege novos órgãos sociais e Pedro Mafra é o novo presidente

Pedro Mafra foi eleito presidente da direcção da ACISO – Associação Empresarial Ourém-Fátima para o triénio 2025–2028, em assembleia eleitoral que decorreu no passado dia 29 de Julho. A nova Direção da ACISO é constituída por representantes de empresas com forte ligação ao tecido económico local, motivadas pela missão de dar continuidade ao trabalho desenvolvido e de reforçar o papel da associação como estrutura de representação, apoio e dinamização do sector empresarial do concelho de Ourém, refere a instituição em comunicado.

A equipa de Pedro Mafra é composta na vice-presidência por Eunice Margarida Reis, António Gonçalves e Sandra Gameiro Gonçalves, e o tesoureiro é Paulo dos Santos Ferreira. Segundo a associação, a nova liderança pretende fortalecer o papel da ACISO como parceiro estratégico das empresas, promovendo a competitividade e o desenvolvimento do concelho de Ourém, com especial atenção às áreas da internacionalização, da qualificação empresarial, da digitalização e da promoção turística.

“É com grande sentido de responsabilidade que assumo esta missão. Conheço bem o trabalho desenvolvido pela ACISO ao longo dos últimos anos e é com enorme motivação que, em conjunto com esta direcção, pretendo continuar a promover o desenvolvimento económico do nosso concelho, dando voz às empresas e estando presente nos seus desafios diários.”, refere Pedro Mafra, que substitui no cargo Purificação Reis.