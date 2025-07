PIB cresce 1,9% em termos homólogos e 0,6% em cadeia no segundo trimestre

A economia portuguesa cresceu 1,9% no segundo trimestre de 2025, em termos homólogos, e 0,6% face ao trimestre anterior, segundo a estimativa rápida divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"O contributo negativo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB [Produto Interno Bruto] foi menos acentuado, reflectindo a desaceleração mais pronunciada das importações de bens e serviços que a observada nas exportações de bens e serviços", explica o INE. Por outro lado, "o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu no segundo trimestre, em resultado do abrandamento do investimento”.