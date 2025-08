A Teletejo dá mais um passo na modernização e diversificação dos seus serviços

A Teletejo, empresa sediada em Almeirim e reconhecida pela sua actuação no sector das comunicações e instalação e manutenção eléctrica, anunciou a criação de uma nova área de construção, um passo estratégico que visa aumentar a capacidade técnica e operacional da empresa.

A nova área foi desenvolvida com o objectivo de dar resposta directa às crescentes necessidades do mercado, possibilitando à Teletejo executar, de forma interna e autónoma, obras de construção civil associadas a projectos de energia, comunicações e outros serviços complementares.

A criação desta área surge como resposta natural à evolução da empresa. Queremos garantir maior controlo sobre os projectos, desde a concepção à execução, melhorando os prazos de resposta e assegurando os mais altos padrões de qualidade e segurança.

A nova estrutura será composta por uma equipa multidisciplinar, equipada com meios próprios e formação especializada, reforçando a aposta da empresa na valorização dos seus recursos humanos e na inovação tecnológica. Este novo departamento permitirá ainda uma maior versatilidade nos serviços prestados, alargando o leque de soluções integradas para clientes públicos e privados.

Com esta expansão, a Teletejo reforça o seu compromisso com a eficiência operacional, a sustentabilidade e o desenvolvimento regional, consolidando a sua posição como um dos principais do sector em Portugal.