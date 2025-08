Aprovado início de procedimento para plano de urbanização da Zona Industrial de Fátima Sul

A Câmara Municipal de Ourém aprovou recentemente o início do procedimento para a elaboração do Plano de Urbanização da Zona Industrial de Fátima (PUZIFS), um instrumento fundamental para o ordenamento daquele território e para o desenvolvimento económico do concelho.

O PUZIFS abrangerá uma área total de aproximadamente 114 hectares, distribuída entre três sectores e, apesar do seu potencial, esta zona industrial regista actualmente um baixo nível de ocupação, facto que o município pretende reverter com a definição de um modelo de ocupação urbanística claro e que vá de encontro à captação de investimento.

O plano visa, entre outros objectivos, garantir a adequada estruturação da área industrial, definir regras claras para a ocupação do solo e instalação de infraestruturas, promover a oferta de solo infraestruturado para novas actividades económicas e responder às necessidades das empresas já instaladas, especialmente no domínio das infraestruturas gerais. A inexistência de um instrumento de planeamento e execução vinculativo tem sido um entrave à disponibilização de solo e à criação de condições que atraiam novas empresas. Por outro lado, a actual classificação do solo e os custos associados à construção de arruamentos e redes básicas têm contribuído para a especulação dos preços dos terrenos, dificultando o acesso por parte dos interessados genuínos em instalar unidades produtivas no local.

O procedimento agora iniciado estabelece um prazo máximo de 24 meses para a conclusão do plano, estabelecendo-se ainda um período de 15 dias úteis, a contar do dia seguinte à publicação do despacho em Diário da República, para que os interessados possam apresentar sugestões ou informações.