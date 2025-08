Antigo jardim de infância da Linhaceira convertido em espaço para empreendedores

O concelho de Tomar vai contar com um novo espaço de cowork, destinado especialmente a empreendedores emergentes, com a particularidade de estar situado na zona rural do concelho. Trata-se do espaço de Cowork da Linhaceira, na freguesia de Asseiceira, obra da Câmara de Tomar que aproveitou o edifício do antigo jardim de infância, criando condições para acolher cerca de uma dezena e meia de postos de trabalho. O espaço, que está prestes a ficar operacional, foi visitado pelo presidente da Câmara de Tomar e outros autarcas.

O novo espaço vai fazer parte, juntamente com o Officio, Glória e Fábrica das Artes (congéneres já existentes e apoiados pela autarquia), da StarTomar, marca agregadora que pretende ser uma referência para todo o ecossistema empreendedor do concelho. Como acontece com os restantes três, também no novo Cowork da Linhaceira os utilizadores vão estar isentos de pagamento durante o primeiro ano, uma medida do município para apoiar os novos empreendedores.

Na rede StarTomar vão ser incluídos em breve outros espaços reabilitados, nomeadamente a antiga escola da Charneca da Peralva, bem como o Palácio Alvim (antiga esquadra da PSP) que, para além de ninho de empresas, vai ter também espaços de coworking, assim como residência para estudantes.