Carlos Coutinho diz que novo sistema de transportes na Lezíria vai beneficiar Benavente

O presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho (CDU), apresentou em reunião do executivo alguns detalhes do projecto da nova empresa intermunicipal de transportes rodoviários criada pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), que substituirá o serviço actualmente prestado pelas operadoras privadas, como a Ribatejana e a Rodoviária do Tejo. Na reunião de câmara de 21 de Julho, o autarca começou por reflectir sobre o “cenário bastante negativo” dos transportes rodoviários e acredita que nova empresa intermunicipal é um “projecto mais eficaz” com capacidade de responder às necessidades dos 11 municípios que constituem a CIMLT.

Carlos Coutinho revelou que a empresa pretende adquirir uma frota de 148 viaturas, sendo que 75% das mesmas serão novas, sendo 16 delas eléctricas. Os restantes 25% terão no máximo 12 anos, um contraste relevante face à idade dos autocarros actualmente utilizados pelas operadoras privadas. Relativamente a tarifários, o presidente da Câmara de Benavente considera serem “extremamente apelativos”, com passes de 10 euros para serviços urbanos, 20 euros para toda a região da Lezíria do Tejo e 40 euros para Lisboa.

Os benefícios para o concelho de Benavente

Sobre as regalias que este novo serviço traz para o concelho, o autarca enumerou o transporte urbano dentro das localidades de Benavente e Samora Correia, tal como a ligação a Lisboa, que será feita ao mesmo preço de outros municípios vizinhos, como Vila Franca de Xira. O município irá ainda dispor da habitual rede escolar de transportes até às zonas mais remotas do concelho, garantindo que existem condições para uma oferta melhorada e abrangente. Questionado sobre uma eventual ligação entre Benavente e Alcochete através da EN 118, o presidente admitiu que a hipótese terá de ser analisada e reconhece a proximidade entre os dois municípios, assim como a necessidade de transportes públicos que permitam a conexão com aquele concelho do distrito de Setúbal.

A proposta foi aprovada por unanimidade na reunião de câmara e segue agora para deliberação na próxima assembleia municipal, a 31 de Julho. O mesmo processo decorre agora nos restantes municípios pertencentes à CIMLT.