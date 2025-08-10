Fitness Factory Almeirim celebrou dois anos de actividade

O Fitness Factory Almeirim, de Pedro Mateus, celebrou dois anos de actividade no dia 4 de Agosto, segunda-feira, num clima de festa, com animação, música, insuflável e pinturas para os mais pequenos e aulas especiais no exterior.

O aniversário foi também assinalado com uma campanha promocional para novas inscrições com dois meses de isenção de pagamento de mensalidade. Quem se inscrever durante a campanha, só começa a pagar em Outubro.

O cliente ao inscrever-se tem direito a uma avaliação física com o instrutor que lhe irá prescrever o plano de treino e tem também consulta de nutrição grátis, de três em três meses. As vagas são limitadas.

Pedro Mateus, faz um balanço positivo da actividade desenvolvida desde a abertura e sublinha a adesão da comunidade.

“Temos conseguido melhorar as condições gerais no clube, disponibilizando equipamentos novos, aulas diferentes, e um serviço mais personalizado e humano.

A comunidade de Almeirim tem demonstrado estar cada vez mais preocupada com o bem-estar e saúde e reconhece que a nossa oferta é de qualidade. Temos uma estrutura e potencial para um dia podermos dizer com toda a confiança que somos dos melhores do Ribatejo, e essa é a minha visão a longo prazo, na qual acredito a 100%”.

Destaca também o trabalho desenvolvido com “(…) clubes, instituições, equipas, escolas e projectos locais” e refere outros indicadores. “há ‘influencers’ a quererem visitar-nos para dar ‘reviews’ do espaço, atletas de alto rendimento e marcas grandes na área do fitness nacional a procurarem-nos para publicidades e campanhas.”.

Diz ainda que aprendeu a lidar com as críticas, aceitando as boas e construtivas, mas principalmente as más e disponibilizando-se para receber todos que queiram conhecer melhor o trabalho do Fitness Factory Almeirim para o avaliarem com conhecimento.

“Temos excelentes profissionais que fazem acontecer e quem nos vier visitar vai encontrar caras familiares e simpáticas, que facilitam um contacto mais humano. Só a nível de exemplo, oferecemos sempre um mimo a quem faz anos, bastando o aniversariante reclamar a sua prenda na recepção.”

A nível de serviços, para além do principal que é o acesso à sala de exercício físico e às aulas de grupo (sem pagar nada extra), os clientes do Fitness Factory Almeirim podem contar com ‘Personal Training’ para um treino premium com “mais consciencialização, segurança, entrega e resultados. Têm ainda um serviço de gestão de treino, com plano de treino e avaliações mais periódicas e um serviço de nutrição com duas nutricionistas disponíveis para delinear um plano alimentar adequado a cada um.