Abrantes já tem 23 condomínios de aldeia aprovados com apoio do PRR

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, anunciou em reunião de executivo que o concelho conta já com 23 condomínios de aldeia aprovados e financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num investimento próximo de um milhão de euros. A informação foi partilhada após a sua participação, a 23 de Julho, numa sessão pública dedicada à implementação dos condomínios de aldeia do Ribatejo Interior, organizada pela Tagusvalley.

Segundo o autarca, os 23 projectos abrangem cinco freguesias e resultam de um trabalho conjunto com entidades como: a Associação de Agricultores dos Concelhos de Abrantes, Constância, Sardoal e Mação, responsável por quatro condomínios aprovados; a Gestiverde, que conta com nove projectos; e a Tagusvalley, com 10 condomínios aprovados. “É um número expressivo que nos deve mobilizar para esta tarefa que temos pela frente, de promover a resiliência das comunidades face aos incêndios rurais e à gestão da paisagem”, sublinhou o presidente, elogiando o esforço das entidades envolvidas.

Manuel Valamatos destacou ainda que a sessão serviu para discutir “uma nova forma de olhar o mundo rural”, com mais ambição, responsabilidade e garantindo a “protecção das nossas aldeias e das comunidades”.