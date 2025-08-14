uma parceria com o Jornal Expresso
14/08/2025

Economia | 14-08-2025 12:00

Marques, Lda, tem novas instalações em Santarém

Marques, Lda com novas instalações em Santarém  - foto DR
A nova geração de concessionários Mercedes-Benz já chegou a Santarém, através de Marques, Lda.

O Concessionário exclusivo da Mercedes-Benz em Santarém desde 1956, Marques, Lda, já está a funcionar nas suas novas instalações, situadas na Rua do Alegre – Casais do Quintão – 2005-028 Várzea/Santarém, junto do nó da A1 em Santarém, na extremidade da Circular Urbana de Santarém (Rua O), numa localização privilegiada e de fácil acesso. Tem como coordenadas geográficas: 39°15’52.6”N e 8°43’38.5”W. As instalações foram concebidas para dar resposta às mais altas exigências do sector automóvel, oferecendo um serviço completo de comercialização de viaturas novas e semi-novas, com o selo Mercedes-Benz Certified, peças e acessórios originais.
No novo espaço, para além do design moderno, com espaços amplos e bem iluminados, destaca-se a digitalização, com uso intenso de tecnologia digital, a excelência da experiência do cliente e a flexibilidade, com conceitos modulares adaptáveis.
O horário de funcionamento na secção de vendas é de 2ª a 6ª feira: 9h00 – 19h00 e Sábado: 9h30 – 13h00 / 14h30 / 18h00. Na oficina é de 2ª a 6ª feira: 8h00 – 18h00 e Sábado: 8h00 – 13h00.

