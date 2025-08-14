uma parceria com o Jornal Expresso
14/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 14-08-2025 10:00

Mercado Municipal de Tomar tem novos espaços para os visitantes

Mercado Municipal de Tomar tem novos espaços para os visitantes
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Inauguração dos novos espaços contou com a presença do presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS) e de vereadores.

O Mercado Municipal de Tomar conta com dois novos espaços que abriram recentemente ao público. A Casa de Caná, na loja 5, é uma garrafeira que serve café e outras especialidades. O café pode ser comprado em grão ou o cliente pode pedir para ser moído no momento da compra. Por sua vez, A Mesa das Delícias oferece charcutaria e queijos artesanais e europeus. A inauguração dos novos espaços contou com a presença do presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS) e de vereadores do executivo municipal.
O Mercado Municipal de Tomar está aberto de terça a quinta-feira entre as 08h00 e as 14h00 e à sexta-feira e sábado das 06h00 às 14h00. A Feira Semanal conta com venda de vestuário, calçado, ferramentas, cutelarias, móveis, entre outros.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Vale Tejo
    13-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino