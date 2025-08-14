uma parceria com o Jornal Expresso
14/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Economia | 14-08-2025 15:00

Presidente de VFX visita start-up de sucesso na Póvoa de Santa Iria

Fernando Paulo Ferreira visitou uma start-up criada em 2017 por Henrique Vasconcelos que estima fechar este ano com um volume de negócios a rondar os 10 milhões de euros - FOTO CM VFX
Fernando Paulo Ferreira mantém o programa da iniciativa “+Proximidade” que inclui visitas às empresas de sucesso do concelho.

Continua na estrada a iniciativa municipal “+Proximidade”, dinamizada pela Câmara de Vila Franca de Xira, que inclui visitas do presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira (PS), a empresas que fazem a diferença no dia a dia do território. A 29 de Julho, o autarca esteve nas instalações da Wildbran, sediada na Póvoa de Santa Iria, uma empresa especializada na produção de alimentos como barras e bolas energéticas, refeições prontas, proteínas e bolachas, sendo actualmente considerada um exemplo de sucesso no panorama empresarial local. Criada em 2017 por Henrique Vasconcelos enquanto startup, a empresa registou um crescimento assinalável nos últimos anos e estima atingir um volume de negócios de 10 milhões de euros até ao final deste ano.
Com uma produção totalmente realizada nas suas instalações e uma forte aposta na exportação - que representa mais de 60% da sua facturação - a WildBran fornece também o grande retalho nacional, mantendo uma posição sólida no sector alimentar. Actualmente, a empresa conta com 70 colaboradores e destaca-se pelo compromisso com a sustentabilidade, adoptando práticas ambientalmente responsáveis.
Durante a visita, explica o município, Fernando Paulo Ferreira teve a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento da empresa, os seus processos produtivos e o ambiente empresarial envolvente. No final, sublinhou a importância de iniciativas como o “+Proximidade”, para reforçar a cooperação entre o município e o tecido empresarial local, reafirmando o compromisso da autarquia em ser “um parceiro qualificado das empresas” e contribuir activamente para o desenvolvimento económico do concelho.

