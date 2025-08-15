Concurso para apoiar investimento empresarial nos territórios de baixa densidade

O Programa Regional do Centro (Centro 2030) abriu um concurso, com uma dotação de 20 milhões de euros de fundos europeus, para apoiar as empresas da região Centro e o investimento nos territórios de baixa densidade. Além desta dotação específica do Centro 2030, as empresas da região podem ainda beneficiar dos 70 milhões colocados no concurso pelo Programa Inovação e Transição Digital (COMPETE 2030). O concurso tem por finalidade apoiar o investimento empresarial de natureza inovadora (micro, pequenas e médias empresas), promovendo a alteração do perfil de especialização da economia portuguesa e o reforço da sua competitividade externa, através da diferenciação, diversificação e inovação.

Para Isabel Damasceno, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), “este concurso concretiza uma aposta na competitividade da economia regional e em particular dos territórios de baixa densidade, que necessitam de uma atenção especial, com taxas de comparticipação mais generosas e um financiamento totalmente não reembolsável”.

O financiamento é dirigido a projectos que se proponham produzir bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis, privilegiando as exportações, no quadro de fileiras produtivas e de cadeias de valor mais alargadas e geradoras de maior valor acrescentado. São financiados a criação de novos estabelecimentos, o aumento da capacidade de um estabelecimento já existente ou a diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos ou serviços não prestados anteriormente ou a alteração do processo global de produção ou da prestação dos serviços.