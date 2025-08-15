uma parceria com o Jornal Expresso
15/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 15-08-2025 18:00

Concurso para apoiar investimento empresarial nos territórios de baixa densidade

Concurso para apoiar investimento empresarial nos territórios de baixa densidade
Isabel Damasceno - foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Concurso para apoiar empresas pretende apostar na competitividade da economia regional e em particular dos territórios de baixa densidade. É uma iniciativa da CCDR Centro.

O Programa Regional do Centro (Centro 2030) abriu um concurso, com uma dotação de 20 milhões de euros de fundos europeus, para apoiar as empresas da região Centro e o investimento nos territórios de baixa densidade. Além desta dotação específica do Centro 2030, as empresas da região podem ainda beneficiar dos 70 milhões colocados no concurso pelo Programa Inovação e Transição Digital (COMPETE 2030). O concurso tem por finalidade apoiar o investimento empresarial de natureza inovadora (micro, pequenas e médias empresas), promovendo a alteração do perfil de especialização da economia portuguesa e o reforço da sua competitividade externa, através da diferenciação, diversificação e inovação.
Para Isabel Damasceno, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), “este concurso concretiza uma aposta na competitividade da economia regional e em particular dos territórios de baixa densidade, que necessitam de uma atenção especial, com taxas de comparticipação mais generosas e um financiamento totalmente não reembolsável”.
O financiamento é dirigido a projectos que se proponham produzir bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis, privilegiando as exportações, no quadro de fileiras produtivas e de cadeias de valor mais alargadas e geradoras de maior valor acrescentado. São financiados a criação de novos estabelecimentos, o aumento da capacidade de um estabelecimento já existente ou a diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos ou serviços não prestados anteriormente ou a alteração do processo global de produção ou da prestação dos serviços.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1729
    13-08-2025
    Capa Vale Tejo
    13-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino