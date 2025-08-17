uma parceria com o Jornal Expresso
17/08/2025

Economia | 17-08-2025 12:00

Cinema ao ar livre regressa ao Sardoal com entrada livre

“Cinema ao Ar Livre” regressa ao jardim do Centro Cultural Gil Vicente e à esplanada do espaço Cá da Terra, no Sardoal, com sessões gratuitas todas as quintas-feiras de Agosto.

O projecto “Cinema ao Ar Livre” está de regresso ao jardim do Centro Cultural Gil Vicente e à esplanada do espaço Cá da Terra, na vila do Sardoal, oferecendo sessões gratuitas nas noites quentes de Verão. Com o mote “Grandes Filmes, Noites Quentes”, a iniciativa decorre durante o mês de Agosto, às quintas-feiras, pelas 22h00.
Na quinta-feira, 7 de Agosto, foi exibido o filme “Memórias de um Caracol”, de Adam Elliot. No dia 14 de Agosto, será a vez do filme “Amor e Queijo”, da realizadora Louise Courvoisier. Já no 21 de Agosto, o público poderá assistir “Flow – À Deriva”, de Gints Zibalodis, e no encerramento do ciclo, a 28 de Agosto, será exibido o clássico “A Quimera do Ouro”, de Charles Chaplin. As sessões de Cinema ao Ar Livre são promovidas com o apoio do Espalhafitas – Cineclube de Abrantes, da associação Palha de Abrantes e da Tagus – Ribatejo Interior.

